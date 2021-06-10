[1]石国良 王国华.政务微博“ 弱”议题舆论引导中的网民情感及其原因分析―――基于重要媒体评马保国事件的个案分析[J].情报杂志,2021,40(06):156.
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政务微博“ 弱”议题舆论引导中的网民情感及其原因分析―――基于重要媒体评马保国事件的个案分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年06期
- 页码:
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156
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-06-10
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of Netizens’ Emotion and Its Causes in the Guidance of Public Opinionon "Weak" Issues of Government Microblog―――A Case Study of Ma Baoguo Incident Based on Important Media
- 作者:
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石国良 王国华
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华中科技大学公共管理学院 武汉 430074
- 关键词:
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政务微博; “弱”议题; 舆论引导; 情感分析; 后真相; 情感共振
- 摘要:
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[目的/ 意义]与突发性强、影响面广、破坏性大等“强”议题事件相比,政务新媒体对贴近群众生活、影响范围有限、对抗冲突较小的“弱”议题事件进行舆论引导,其合理性与成效性问题值得探讨。[ 方法/ 过程] 以政务微博评马保国事件为例,通过对微博评论进行内容分析,探索网民对于“弱”议题舆论引导的情感取向并分析原因。[ 结论/ 结果]结果显示,网民对于锐评马保国事件总体呈负面情绪,其背后存在议题属性与过度监管、信息茧房与后真相表达、议题链接与情感共振三方面因素。这就需要政务新媒体在“弱”议题的舆论引导中,科学选择议题设置、拓宽舆论引导边界、选择合适的引导方式与手段。
更新日期/Last Update:
1900-01-01