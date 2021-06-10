[目的/ 意义]与突发性强、影响面广、破坏性大等“强”议题事件相比,政务新媒体对贴近群众生活、影响范围有限、对抗冲突较小的“弱”议题事件进行舆论引导,其合理性与成效性问题值得探讨。[ 方法/ 过程] 以政务微博评马保国事件为例,通过对微博评论进行内容分析,探索网民对于“弱”议题舆论引导的情感取向并分析原因。[ 结论/ 结果]结果显示,网民对于锐评马保国事件总体呈负面情绪,其背后存在议题属性与过度监管、信息茧房与后真相表达、议题链接与情感共振三方面因素。这就需要政务新媒体在“弱”议题的舆论引导中,科学选择议题设置、拓宽舆论引导边界、选择合适的引导方式与手段。