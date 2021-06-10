[1]申钟秀.印度智库对“数字丝绸之路”的认知评析[J].情报杂志,2021,40(06):111.
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印度智库对“数字丝绸之路”的认知评析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年06期
- 页码:
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111
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-06-10
文章信息/Info
- Title:
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Some Comments on Indian Think Tanks’ Perception of the "Digital Silk Road"
- 作者:
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申钟秀1; 2
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1. 武汉大学中国边界与海洋研究院 武汉 430072;2. 浙江师范大学法政学院 金华 321004
- 关键词:
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印度智库; 数字丝绸之路; “一带一路”倡议; 中印关系; 国家安全; 地缘政治经济
- 摘要:
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[目的/ 意义]研究印度智库对“数字丝绸之路”的认知,对把握“数字丝绸之路”建设面临的国际形势具有现实意义,对理解印度的相关政策和决定具有重要参考价值。[方法/ 过程] 选取9 家印度主流智库作为分析样本,对其发布的24 份具有代表性的研究成果进行考察。印度智库认为,中国推进“数字丝绸之路”是为了主导关键技术,获取地缘战略优势,输出技术标准;造成了发展中经济体的依附,加剧了国际社会的分裂,给相关国家带来了安全风险。[结果/ 结论]研究显示,印度智库对“数字丝绸之路”的认知以负面评价为主。经济利益、民族主义情绪、联动美国的考量是认知的主要动因。这些负面认知的传播可能影响印度政府的决策;并与西方国家的负面认知遥相呼应、共同塑造对“数字丝绸之路”不利的话语体系。我国应理性看待印度智库的认知,挖掘其镜鉴价值;建立健全“数字丝绸之路”话语体系;促进智库外交等多元交流与合作;加强在数字医疗卫生等低敏感领域的合作。
更新日期/Last Update:
1900-01-01