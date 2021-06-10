[1]刘 峰.对声像情报现实发展需求和未来转型升级的新思考[J].情报杂志,2021,40(06):89.
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对声像情报现实发展需求和未来转型升级的新思考()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年06期
- 页码:
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89
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-06-10
文章信息/Info
- Title:
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New Thoughts on the Current Development Requirements and Future TransformationUpgrading of Audio-Visual Intelligence
- 作者:
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刘 峰
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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声像情报; 声像技术; 声像情报工作; 转型需求; 体系升级; 战略目标
- 摘要:
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[目的/ 意义] 面对网络智能化的新时代和国家安全与发展的新形势,声像情报迎来了新一轮升级跨越的历史机遇期,但也面临着前所未有的严峻挑战。[方法/ 过程]该文剖析反思了历史、现实多重因素作用下声像情报不可回避的发展困境及深层原因,并以新的战略思维和全局视野,重新审视了声像情报未来建设发展的主要方向。[结果/ 结论]研究结果确立了新时期声像情报工作转型的核心需求,并创新提出了声像情报五大优先发展领域的重要特征和远景目标。
更新日期/Last Update:
1900-01-01