[目的/ 意义] 面对网络智能化的新时代和国家安全与发展的新形势,声像情报迎来了新一轮升级跨越的历史机遇期,但也面临着前所未有的严峻挑战。[方法/ 过程]该文剖析反思了历史、现实多重因素作用下声像情报不可回避的发展困境及深层原因,并以新的战略思维和全局视野,重新审视了声像情报未来建设发展的主要方向。[结果/ 结论]研究结果确立了新时期声像情报工作转型的核心需求,并创新提出了声像情报五大优先发展领域的重要特征和远景目标。