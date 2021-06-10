[1]刘婵君 贾晓萌 林泳淇.国外老年用户网络健康信息使用行为研究:理论基础、影响因素与未来启示*[J].情报杂志,2021,40(06):178.
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国外老年用户网络健康信息使用行为研究:理论基础、影响因素与未来启示*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年06期
页码:
178
栏目:
出版日期:
2021-06-10

文章信息/Info

Title:
A Research on Internet Health Information Use Behavior of Elderly Users Abroad:Theoretical Basis,Influencing Factors and Future Enlightenment
作者:
刘婵君 贾晓萌 林泳淇
西安交通大学新闻与新媒体学院 西安 710049
关键词:
网络健康信息社会支持社会参与健康老龄化内容分析
摘要:
[目的/ 意义]梳理国外老年用户网络健康信息使用相关文献,揭示老年人数字媒体行为轨迹并搭建影响因素框架,为优化我国老年健康服务体系提供新媒体方向理论参考。[方法/ 过程] 通过在Web of Science 数据库检索关键词、人工阅读摘要和下载全文几个阶段,获取相关外文文献51 篇;采用内容分析法,对文献主要议题、基础理论、影响因素、因变量、自变量与实证结果做出统计分析。[结果/ 结论]已有研究对理论的使用呈现两极分化趋势,社会认知理论、社会情绪选择理论、社会支持理论和活动理论采用最多;影响老年人网络健康信息获取的7 个要素中,以客观维度的社交陪伴、工具性支持和主观维度的个体需求关注最多。后续研究应加强宏观微观视角配合、加大样本数量与差异化程度、鼓励纵向对比研究、重视理论成果与实际环境深度融合。我国老年网络健康服务的实践,应注意关注老年个体差异化需求、优化服务模式与平台质量,并提倡同伴关怀以发展老年健康互助模式。

相似文献/References:

[1]郭媛媛 陆珍珍 王朝友.社会化商务中同伴特征对用户社会化分享意愿的作用机理研究*[J].情报杂志,2021,40(05):201.

更新日期/Last Update: 1900-01-01