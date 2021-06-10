[目的/ 意义]梳理国外老年用户网络健康信息使用相关文献,揭示老年人数字媒体行为轨迹并搭建影响因素框架,为优化我国老年健康服务体系提供新媒体方向理论参考。[方法/ 过程] 通过在Web of Science 数据库检索关键词、人工阅读摘要和下载全文几个阶段,获取相关外文文献51 篇;采用内容分析法,对文献主要议题、基础理论、影响因素、因变量、自变量与实证结果做出统计分析。[结果/ 结论]已有研究对理论的使用呈现两极分化趋势,社会认知理论、社会情绪选择理论、社会支持理论和活动理论采用最多;影响老年人网络健康信息获取的7 个要素中,以客观维度的社交陪伴、工具性支持和主观维度的个体需求关注最多。后续研究应加强宏观微观视角配合、加大样本数量与差异化程度、鼓励纵向对比研究、重视理论成果与实际环境深度融合。我国老年网络健康服务的实践,应注意关注老年个体差异化需求、优化服务模式与平台质量,并提倡同伴关怀以发展老年健康互助模式。