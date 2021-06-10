[1]廖蓓蓓 邢 松 苏泳睿.竞争情报视域下日本与五眼联盟的关系及对中国的影响研究[J].情报杂志,2021,40(06):33.
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竞争情报视域下日本与五眼联盟的关系及对中国的影响研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年06期
页码:
33
栏目:
出版日期:
2021-06-10

文章信息/Info

Title:
Research on the Relationship Between Japan and Five Eyes Alliance and ItsInfluence on China from the Perspective of Competitive Intelligence
作者:
廖蓓蓓1 邢 松2 苏泳睿3
1. 国家计算机网络应急技术处理协调中心山东分中心 济南 250002;2. 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 青岛 266071;3. 北京邮电大学 北京 100876
关键词:
竞争情报日本五眼联盟第六只眼睛竞争情报分析法
摘要:
[目的/ 意义]近年来五眼联盟有扩容之势,作为中国邻国的日本加入联盟的意愿日渐强烈。在竞争情报视域下研究日本与五眼联盟的关系及对中国的影响,希望为我国制定应对措施方面提出针对性建议。[方法/ 过程]该文整体上利用历史分析法和竞争情报分析法,从五眼联盟的演变及与日本的关系发展入手,由宏观环境、价值判定、战略动向三方面展开阐述日本若加入联盟后对中国可能产生的影响。其中在宏观环境部分采用PEST 分析法、价值判定分析部分采用SWOT 分析法。[结果/ 结论]研究表明,日本若成为第六只眼睛,与联盟一道遏制中国的力度必将升级,我国也须全方位发力做好应对。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01