[目的/ 意义]近年来五眼联盟有扩容之势,作为中国邻国的日本加入联盟的意愿日渐强烈。在竞争情报视域下研究日本与五眼联盟的关系及对中国的影响,希望为我国制定应对措施方面提出针对性建议。[方法/ 过程]该文整体上利用历史分析法和竞争情报分析法,从五眼联盟的演变及与日本的关系发展入手,由宏观环境、价值判定、战略动向三方面展开阐述日本若加入联盟后对中国可能产生的影响。其中在宏观环境部分采用PEST 分析法、价值判定分析部分采用SWOT 分析法。[结果/ 结论]研究表明,日本若成为第六只眼睛,与联盟一道遏制中国的力度必将升级,我国也须全方位发力做好应对。