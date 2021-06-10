[1]连婉廷 张力伟 赵 吉.情报沟通研究进展及其对风险决策的启示[J].情报杂志,2021,40(06):52.
点击复制

情报沟通研究进展及其对风险决策的启示()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年06期
页码:
52
栏目:
出版日期:
2021-06-10

文章信息/Info

Title:
Frontiers of Intelligence Communication Studies and Its Insights forRisk Decision-Making
作者:
连婉廷1 张力伟1 赵 吉2
1. 吉林大学行政学院 长春 130012; 2. 上海交通大学国际与公共事务学院上海 200030
关键词:
情报沟通情报过程不确定性有效决策风险决策国家安全
摘要:
[目的/ 意义]情报沟通是情报过程的重要组成部分,也是有效决策的基本前提。目前,国际情报学界产生了一系列安全领域情报沟通策略的研究。立足于总体国家安全观,总结有关研究的新进展,理解情报沟通的新理论新方法,有助于优化沟通流程,提升决策质量。[方法/ 过程]通过系统性文献回顾,从结构和技术两个维度分析情报沟通的方法,构建一个情报沟通的系统模型。立足于当下复杂的安全环境,为风险决策提供借鉴。[结果/ 结论] 情报沟通的首要原则是理解情报搜集者和决策者之间的差异与共性,将情报沟通分为不同阶段加以调适。对于情报沟通的技术而言,可以采用可视化与循证的方法。有效的风险决策也应立足于上述原则,提升决策的科学性。
更新日期/Last Update: 1900-01-01