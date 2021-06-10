[目的/ 意义]情报沟通是情报过程的重要组成部分,也是有效决策的基本前提。目前,国际情报学界产生了一系列安全领域情报沟通策略的研究。立足于总体国家安全观,总结有关研究的新进展,理解情报沟通的新理论新方法,有助于优化沟通流程,提升决策质量。[方法/ 过程]通过系统性文献回顾,从结构和技术两个维度分析情报沟通的方法,构建一个情报沟通的系统模型。立足于当下复杂的安全环境,为风险决策提供借鉴。[结果/ 结论] 情报沟通的首要原则是理解情报搜集者和决策者之间的差异与共性,将情报沟通分为不同阶段加以调适。对于情报沟通的技术而言,可以采用可视化与循证的方法。有效的风险决策也应立足于上述原则,提升决策的科学性。