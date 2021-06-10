[1]李星煜.关于竞争性假设分析法( ACH)几个关键概念的辨析[J].情报杂志,2021,40(06):59.
点击复制

关于竞争性假设分析法( ACH)几个关键概念的辨析()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年06期
页码:
59
栏目:
出版日期:
2021-06-10

文章信息/Info

Title:
Discrimination and Analysis of Several Key Concepts of Analysis ofCompeting Hypotheses
作者:
李星煜
信息工程大学 郑州 450001
关键词:
情报分析竞争性假设分析法文献比较研究关键概念逻辑推论
摘要:
[目的/ 意义]竞争性假设分析法(ACH)是美国著名情报学者小理查兹・J. 休尔创新提出的情报分析实用方法,我国学者对其保持了较高关注。休尔为ACH 方法创立了多个具有特殊含义的关键概念。准确理解这些概念,是正确理解、运用和研究该方法的重要前提。[方法/ 过程] 结合实际运用经验,采用文献比较研究方法,以休尔在不同历史时期关于ACH 方法的阐述为基础,对假设( hypothesis)、假定( assumption)、证据( evidence)、结论( con鄄clusion)等4 个关键概念进行了辨析,呈现了休尔的本原思想。[结果/ 结论]研究认为,在ACH 方法中,假设是新生的、需要检验的猜想;假定是已有的、用来批判的理解认识;证据所指广泛,涉及客观和主观,也有加以检验的必要;结论并非计算结果,而是对证据与假设关系的全面反映,是未来工作的重要参考。

相似文献/References:

[1]胡中健.美陆军战场情报准备理论的演变过程及评析[J].情报杂志,2020,(07):7.
[2]张冬冬.LBS 大数据在拥挤踩踏事件中的情报分析应用*[J].情报杂志,2020,(07):166.
[3]钟亮.美国情报界情报分析转型的新举措―――A-Space 网站[J].情报杂志,2010,(11):6.
[4]艾 青.论毛泽东预测性情报分析方法论原则[J].情报杂志,2019,(09):1.
[5]李 静.辛西娅・葛拉博的预警情报思想[J].情报杂志,2019,(09):14.
[6]熊剑平.孙子情报分析理论研究*[J].情报杂志,2019,(10):7.
[7]周京艳 刘 如 张惠娜 李 蕾.基于观点的情报感知方法研究*[J].情报杂志,2019,(12):35.
[8]赵恒煜.美国智库的“ 中国观”研究―――以布鲁金斯学会中国问题研报的综合分析为例[J].情报杂志,2020,(02):35.
[9]班文涛.美国对俄在叙军事行动的情报失误原因及结果分析[J].情报杂志,2020,(04):1.
[10]许 畅 季 婷.美国情报政治化特性分析*[J].情报杂志,2020,(03):8.

更新日期/Last Update: 1900-01-01