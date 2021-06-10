[目的/ 意义]竞争性假设分析法(ACH)是美国著名情报学者小理查兹・J. 休尔创新提出的情报分析实用方法,我国学者对其保持了较高关注。休尔为ACH 方法创立了多个具有特殊含义的关键概念。准确理解这些概念,是正确理解、运用和研究该方法的重要前提。[方法/ 过程] 结合实际运用经验,采用文献比较研究方法,以休尔在不同历史时期关于ACH 方法的阐述为基础,对假设( hypothesis)、假定( assumption)、证据( evidence)、结论( con鄄clusion)等4 个关键概念进行了辨析,呈现了休尔的本原思想。[结果/ 结论]研究认为,在ACH 方法中,假设是新生的、需要检验的猜想;假定是已有的、用来批判的理解认识;证据所指广泛,涉及客观和主观,也有加以检验的必要;结论并非计算结果,而是对证据与假设关系的全面反映,是未来工作的重要参考。