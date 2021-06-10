[目的/ 意义]在“唯核心”“唯SCI”的不良科研评价导向一度盛行之下,探讨核心和非核心期刊论文质量的差异性,对学术期刊的发展和评价具有积极意义。[ 方法/ 过程] 选取了2018-2020 年度“复印报刊资料”转载学术论文的同行评分结果作为数据样本,对核心期刊论文与非核心期刊论文的比例和质量差异以及不同核心期刊体系之间的期刊论文质量差异等进行了多个维度的深入对比分析。[结果/ 结论]通过均值差异显著性检验,得出核心期刊论文不一定比非核心期刊论文质量更高,有时会出现非核心期刊论文质量更高或两类论文差异不显著的情况。因此,“核心期刊”应适用有度,在人文社科论文评价中,仍应有效加强同行评议和文献计量结果相互印证和结合的复合评价机制。