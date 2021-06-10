[目的/ 意义] 梳理美国国防部在大国竞争战略下推动新技术转化的一系列重大举措,审视与评估美国国防部新技术转化过程及其效率,分析并借鉴其举措实施效果。[方法/ 过程]基于价值链理论分析框架将美国国防部推动新技术转化过程划分为计划、规划与预算,技术开发、融合与验证,新武器生产与部署八个环节三大阶段,并对每个阶段进行价值管理分析,最后以GAO 数据的总体评估予以佐证。[结果/ 结论] 美国国防部一系列推动举措并未在整体上优化新技术转化的价值链条,美国新技术装备采办仍将面临“涨、拖”常态。中美大国竞争下,中国应当把握技术追赶的时间窗口,贯彻落实习近平科技强军战略思想,加强国防新技术转化制度的顶层设计,提升军事技术战略规划能力,优化国防技术科研管理,稳步推进国防工业体制改革,加快将新兴技术转化为人民军队战斗力。