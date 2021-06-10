[目的/ 意义]语言在编码、解码过程中承载的工具性、人文性使其成为影响国家安全的广泛存在。同时,安全研究议程的扩大使语言亦成为安全化的指涉对象。对国内语言安全研究进行述评旨在从语言维度为我国总体国家安全观建构提供参考。[方法/ 过程]基于15 年跨度的语言安全研究成果,该文运用文献分析、逻辑推理、比较研究等方法,从宏观视角对我国语言安全研究的学术史沿革进行了梳理,并基于哥本哈根学派的安全化理论,从安全概念系统分析的微观视角对前人研究进行了分析、反思,展望了未来的研究增长点。[结果/ 结论] 语言安全研究经历了三个阶段;学界对其概念主体、领域边界的认识存在分歧;目前研究主要集中在中等规模层次,全球、个体层次的讨论较少;除了语言、文化论域的讨论,考察语言在其他领域之安全功能的研究增多,但鲜有研究涉及其实现路径。