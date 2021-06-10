[目的/ 意义] 探讨政府干预和主流情绪引导对突发事件网络舆情群体负面情绪转移和演化的影响,为政府舆情治理提供理论依据。[方法/ 过程]基于社会影响理论,分析政府干预和主流情绪引导对群体情绪转移的影响,提出一种基于政府干预-主流情绪的突发事件网络舆情群体情绪演化模型。采用EGM(1,1)作为基础演化模型,并运用简化粒子群算法(SPSO)描述群体情绪间的转移和演化。最后结合“东方之星”沉船事故、“8・12”天津滨海爆炸事故和“长春长生疫苗”事件验证模型可行性。[ 结果/ 结论] 结果表明,该模型能够刻画主流情绪对负面情绪的引导能力,以及不同情绪和不同强度下政府干预对主流情绪引导能力的影响;能够很好地描述群体负面情绪向其他情绪转移的方向和程度,以及群体负面情绪的演化趋势。