[目的/ 意义]外国智库的“一带一路”话语反映了其对该倡议的认知与态度,分析相关话语可为中国开展有针对性的对外交流奠定基础,对推进“一带一路”倡议具有重要意义。[ 方法/ 过程] 以美国布鲁金斯学会和英国皇家国际事务研究所为代表自建“一带一路”智库话语语料库,采用定量和定性结合的语料库辅助话语分析法,对比考察二者“一带一路”话语的主要议题和对华态度立场。[结果/ 结论]发现美智库关注“一带一路”框架下的中非合作及所谓的债务问题,将中国视为“图谋不轨”的竞争对手;英智库则聚焦人民币国际化等议题,总体看好“一带一路”发展前景,认为中国是亲善友好的合作伙伴。同时,通过追溯近年来我国与美、英关系发展趋势,两国高层领导公开发表的相关言论,发现智库话语与外交话语呈现协同一致性,证明两智库与所在国政府在相关议题上形成了认知与决策的“共同体”。