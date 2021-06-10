[1]丁 立 刘泽权.美英典型智库的“ 一带一路”话语研究*―――基于语料库的视角[J].情报杂志,2021,40(06):102.
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美英典型智库的“ 一带一路”话语研究*―――基于语料库的视角()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年06期
页码:
102
栏目:
出版日期:
2021-06-10

文章信息/Info

Title:
Analysis of "Belt and Road Initiative" Discourse in Typical American and BritishThink Tanks―A Corpus-based Perspective
作者:
丁 立12 刘泽权12
1. 河南大学外语学院 开封 475001;2. 河南大学翻译理论研究所 开封 475001
关键词:
“一带一路”倡议智库美国英国批评话语分析语料库
摘要:
[目的/ 意义]外国智库的“一带一路”话语反映了其对该倡议的认知与态度,分析相关话语可为中国开展有针对性的对外交流奠定基础,对推进“一带一路”倡议具有重要意义。[ 方法/ 过程] 以美国布鲁金斯学会和英国皇家国际事务研究所为代表自建“一带一路”智库话语语料库,采用定量和定性结合的语料库辅助话语分析法,对比考察二者“一带一路”话语的主要议题和对华态度立场。[结果/ 结论]发现美智库关注“一带一路”框架下的中非合作及所谓的债务问题,将中国视为“图谋不轨”的竞争对手;英智库则聚焦人民币国际化等议题,总体看好“一带一路”发展前景,认为中国是亲善友好的合作伙伴。同时,通过追溯近年来我国与美、英关系发展趋势,两国高层领导公开发表的相关言论,发现智库话语与外交话语呈现协同一致性,证明两智库与所在国政府在相关议题上形成了认知与决策的“共同体”。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01