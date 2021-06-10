[目的/ 意义]面对当前专利运营的激烈竞争态势,如何客观、合理地对专利组合进行估值成为了值得关注的重点问题。[方法/ 过程]将企业所拥有的专利视为一个整体,结合企业专利和财务数据,基于实物期权理论提出专利组合估值方法。在估值过程中采用LSTM 时间序列预测、专利组合分析和最小二乘蒙特卡洛模拟等方法,并以某企业为研究对象进行实证研究。[结果/ 结论] 实证结果表明,该方法在一定程度上可以解决企业专利组合估值问题,提高了估值过程的合理性,充分证明了该方法的有效性和可行性。