[1]翟东升 陈曾曾 徐 硕 马自飞.基于实物期权的专利组合估值方法研究*[J].情报杂志,2021,40(06):200.
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基于实物期权的专利组合估值方法研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年06期
页码:
200
栏目:
出版日期:
2021-06-10

文章信息/Info

Title:
Research on Patent Portfolio Valuation Method Based on Real Options
作者:
翟东升 陈曾曾 徐 硕 马自飞
北京工业大学经济与管理学院 北京 100124
关键词:
专利组合专利估值专利运营实物期权蒙特卡洛模拟
摘要:
[目的/ 意义]面对当前专利运营的激烈竞争态势,如何客观、合理地对专利组合进行估值成为了值得关注的重点问题。[方法/ 过程]将企业所拥有的专利视为一个整体,结合企业专利和财务数据,基于实物期权理论提出专利组合估值方法。在估值过程中采用LSTM 时间序列预测、专利组合分析和最小二乘蒙特卡洛模拟等方法,并以某企业为研究对象进行实证研究。[结果/ 结论] 实证结果表明,该方法在一定程度上可以解决企业专利组合估值问题,提高了估值过程的合理性,充分证明了该方法的有效性和可行性。

相似文献/References:

[1]郑素丽 卞秀坤 诸葛凯 张 勇.基于知识整合的专利组合与企业创新绩效关系研究*[J].情报杂志,2019,(12):191.

更新日期/Last Update: 1900-01-01