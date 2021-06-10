[目的/ 意义]针对我国数据跨境管理体系国际博弈中的被动地位,归纳分析欧盟与美国的治理模式,完善我国数据跨境管理模式。[方法/ 过程]收集整理中、欧、美的数据跨境管理相关文献与资料,系统梳理了三方治理模式的价值选择、战略规划、立法确权、机构设置和合作机制,构建战略价值导向-战略工具-管理主体能力三维比较分析框架,总结欧盟和美国的特点和优势。[结果/ 结论]针对我国存在的不足,利用三维框架分析美国与欧盟的管理差异与共通经验,据此为完善我国数据跨境管理提出推动数据全生命周期法律规制保障和合作机制、基于公共数据权益打造中国模式、推进国家大数据产业和技术的跃迁的建议。