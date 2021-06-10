[1]陈 曦 葛腾飞 宋道青.智能化情报手段对大国战略稳定的影响评估*[J].情报杂志,2021,40(06):10.
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智能化情报手段对大国战略稳定的影响评估*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年06期
页码:
10
栏目:
出版日期:
2021-06-10

文章信息/Info

Title:
An Assessment of the Impact of Intelligent Intelligence Means on the StrategicStability of Great Powers
作者:
陈 曦 葛腾飞 宋道青
国防科技大学国际关系学院 南京 210039
关键词:
人工智能战略稳定智能情报系统核威慑军事情报算法战
摘要:
[目的/ 意义]科学分析当前人工智能技术在核战略情报收集、分析与预测中的作用,为我国有效应对美战略侦察手段,维护核安全与全球战略稳定提供基本参考。[方法/ 过程]通过对当前美国智能化情报手段应用情况进行梳理,并结合在应用过程中暴露的问题,分析智能化情报手段对大国核战略稳定的深层影响,着重对易受忽视的消极作用进行细致阐释,据此提出我国的应对措施。[结果/ 结论]人工智能在一国情报、侦察、监视系统的应用将威胁他国二次核打击力量的生存能力,破坏危机稳定性。而且人工智能固有的黑箱问题使智能情报系统在可靠性和稳定性上存在缺陷,在技术还不够成熟的情况下,很可能增加虚警与误判的可能性,进一步增加智能化情报手段破坏战略稳定的风险。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01