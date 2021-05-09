[1]钟金涛 周 辉.“以目标为中心”的情报分析方法在中印边境冲突预测中的应用研究[J].情报杂志,2021,40(05):63.
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“以目标为中心”的情报分析方法在中印边境冲突预测中的应用研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年05期
- 页码:
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63
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-05-09
文章信息/Info
- Title:
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Application of "Target-Centric" Intelligence Analysis Methods tothe Prediction of Sino-Indian Border Conflicts
- 作者:
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钟金涛 周 辉
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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以目标为中心; 情报分析方法; 中印边境; 冲突预测; 目标网络
- 摘要:
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[目的/ 意义]“以目标为中心”的情报分析方法构建了全部利益相关者直接参与的目标网络体系,具有促进协作、优化资源、提高分析准确性等优点,将该方法应用于军事冲突预测研究具有现实指导意义。[方法/ 过程]通过概括“以目标为中心”的情报分析方法的基本原理及主要特点,并完善目标模型情报分析流程图,将其运用于军事冲突个案研究。[结果/ 结论]“以目标为中心”的情报分析方法应用于军事冲突预测具有科学性和有效性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01