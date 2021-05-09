[目的/ 意义]“以目标为中心”的情报分析方法构建了全部利益相关者直接参与的目标网络体系,具有促进协作、优化资源、提高分析准确性等优点,将该方法应用于军事冲突预测研究具有现实指导意义。[方法/ 过程]通过概括“以目标为中心”的情报分析方法的基本原理及主要特点,并完善目标模型情报分析流程图,将其运用于军事冲突个案研究。[结果/ 结论]“以目标为中心”的情报分析方法应用于军事冲突预测具有科学性和有效性。