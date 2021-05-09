[1]郑书娟.大数据背景下精准科研信息服务体系的构建研究*[J].情报杂志,2021,40(05):193.
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大数据背景下精准科研信息服务体系的构建研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年05期
页码:
193
栏目:
出版日期:
2021-05-09

文章信息/Info

Title:
Research on the Construction of Precision Scientific Research InformationService System under the Background of Big Data
作者:
郑书娟
郑州轻工业大学图书馆 郑州 450002
关键词:
大数据科研信息信息服务服务体系信息素养
摘要:
[目的/ 意义] 以大数据背景下高校教师所面临的信息利用盲点及获取障碍为切入点,探讨高校教师精准科研信息服务体系的构建,以期为其他高校及科研机构的精准信息服务提供参考案例和实践经验。[方法/ 过程]以郑州轻工业大学“电气工程及其自动化”专业教师为主要研究对象,从“ 意识”维度、“ 知识”维度、“ 人员”维度和“ 时空”维度等四个方面对科研人员精准信息服务的需求和特征进行梳理分析,利用精准大数据培训、嵌入式学科资源响应等信息服务途径,来构建高效、快速的精准科研信息服务体系。[结果/ 结论]精准科研服务体系构建完成后,经实施与评估,能有效支撑学校一流学科建设,促进了学校优势学科的发展。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01