[目的/ 意义] 研究典型颠覆性技术的演化趋势有助于理解颠覆性技术的形成机制和发展规律,从而为产业技术创新政策及战略规划提供情报分析支撑。[方法/ 过程] 以高铁轨道技术的5 518 件专利的时间序列数据作为分析样本,首先分别对总体专利数量、专利权人数量以及技术分支数量展开多段S 型曲线分析,然后划分技术发展过程中的关键时间区间,并得到各分段周期所对应的线性拟合轨迹,最后根据线性轨迹特征归纳技术演化趋势。[结果/ 结论]高铁轨道技术的总体发展大致包含三个技术生命周期,当前正处于第三段周期的第二成长期阶段。此外,专利权人分布的演变周期较长,表现出趋于激烈的竞争态势;技术分支结构的演变过程表现为逐步减缓,对技术发展的支撑主要来源于核心技术分支。