[目的/ 意义] 揭示不同替代计量数据库数据的特点,以明确基于这些替代计量数据库的研究和服务的适用性和局限性,同时为面向不同目标选取合适的替代计量数据库提供参考。[方法/ 过程]在充分调研主流替代计量数据库的基础上,选取Altmetric. com、CrossRef 和PLoS ALM 三家替代计量数据库作为研究对象,通过调研对比分析了不同替代计量数据库的数据政策,采用统计分析对比了不同替代计量数据库数据数值的差异。[结果/ 结论]不同替代计量数据库在保障数据透明性、可重复性和准确性上采取的具体策略不尽相同,并且各有特色。在数据数值的表现方面,Altmetric 数据库的Twitter 数据数值最高,CED 提取Wikipedia 数据的范围最为广泛,PLoS ALM 的Facebook数据数值更高,而Reddit、F1000、DataCite 和Wordpress 这四种替代计量数据体现出较强的一致性。