[1]余厚强 尹梓涵.不同替代计量数据库数据政策与数据数值的比较研究*[J].情报杂志,2021,40(05):111.
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不同替代计量数据库数据政策与数据数值的比较研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年05期
- 页码:
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111
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-05-09
文章信息/Info
- Title:
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Comparative Study on Data Policy and Data Value of DifferentAltmetrics Databases
- 作者:
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余厚强1 尹梓涵2
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1. 中山大学信息管理学院 广州 510006;2. 南京理工大学经济管理学院 南京 210094
- 关键词:
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替代计量学; 替代计量数据库; 数据质量; 数据政策; 替代计量指标
- 摘要:
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[目的/ 意义] 揭示不同替代计量数据库数据的特点,以明确基于这些替代计量数据库的研究和服务的适用性和局限性,同时为面向不同目标选取合适的替代计量数据库提供参考。[方法/ 过程]在充分调研主流替代计量数据库的基础上,选取Altmetric. com、CrossRef 和PLoS ALM 三家替代计量数据库作为研究对象,通过调研对比分析了不同替代计量数据库的数据政策,采用统计分析对比了不同替代计量数据库数据数值的差异。[结果/ 结论]不同替代计量数据库在保障数据透明性、可重复性和准确性上采取的具体策略不尽相同,并且各有特色。在数据数值的表现方面,Altmetric 数据库的Twitter 数据数值最高,CED 提取Wikipedia 数据的范围最为广泛,PLoS ALM 的Facebook数据数值更高,而Reddit、F1000、DataCite 和Wordpress 这四种替代计量数据体现出较强的一致性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01