[1]杨 武 孙世强 许红丹.基于TML 模型的产业竞争优势测度与识别*―――以燃料电池产业为例[J].情报杂志,2021,40(05):69.
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基于TML 模型的产业竞争优势测度与识别*―――以燃料电池产业为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年05期
- 页码:
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69
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-05-09
文章信息/Info
- Title:
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Measurement and Identification of Industrial Competitive AdvantageBased on TML Model―Taking the Fuel Cell Industry as an Example
- 作者:
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杨 武 孙世强 许红丹
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北京科技大学经济管理学院 北京 100083
- 关键词:
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TML 模型; 产业竞争优势; 增长率循环指数合成; 核心专利; 核心技术; 德尔菲法; 变异系数法
- 摘要:
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[目的/ 意义]依据专利数据系统,通过构建指标体系对产业竞争优势进行测度,能够更加全面综合客观地评价产业竞争优势,进一步丰富产业竞争优势的测度与识别方法。[方法/ 过程]基于TML 模型,通过德尔菲法与变异系数法确定指标权重,采用增长率循环指数合成方法构建产业竞争优势评价指数,并对燃料电池专利技术进行识别与分类。[结果/ 结论]中国与日本的燃料电池产业竞争优势指数总体上呈现下降趋势,而中国的法律优势指数则具有增长态势。美国与德国的产业竞争优势指数近几年呈现上升趋势,其中美国的市场优势指数增长较为明显,德国的法律优势指数增长较快。同时,识别出的9 件核心技术中,前3 件均为美国持有,后6 件为中国持有,以企业为主,申请年份集中在2012 年、2015 年以及2016 年,技术领域主要集中在C09K5C(高导热硅胶复合材料及其制备)、G06Q10(数据处理系统或方法)以及H01M8(化学能转变为电能的方法或装置) 中,说明目前此三项核心技术属于燃料电池领域的前沿技术。
更新日期/Last Update:
1900-01-01