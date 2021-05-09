[目的/ 意义]依据专利数据系统,通过构建指标体系对产业竞争优势进行测度,能够更加全面综合客观地评价产业竞争优势,进一步丰富产业竞争优势的测度与识别方法。[方法/ 过程]基于TML 模型,通过德尔菲法与变异系数法确定指标权重,采用增长率循环指数合成方法构建产业竞争优势评价指数,并对燃料电池专利技术进行识别与分类。[结果/ 结论]中国与日本的燃料电池产业竞争优势指数总体上呈现下降趋势,而中国的法律优势指数则具有增长态势。美国与德国的产业竞争优势指数近几年呈现上升趋势,其中美国的市场优势指数增长较为明显,德国的法律优势指数增长较快。同时,识别出的9 件核心技术中,前3 件均为美国持有,后6 件为中国持有,以企业为主,申请年份集中在2012 年、2015 年以及2016 年,技术领域主要集中在C09K5C(高导热硅胶复合材料及其制备)、G06Q10(数据处理系统或方法)以及H01M8(化学能转变为电能的方法或装置) 中,说明目前此三项核心技术属于燃料电池领域的前沿技术。