[1]杨 武 孙世强 许红丹.基于TML 模型的产业竞争优势测度与识别*―――以燃料电池产业为例[J].情报杂志,2021,40(05):69.
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基于TML 模型的产业竞争优势测度与识别*―――以燃料电池产业为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年05期
页码:
69
栏目:
出版日期:
2021-05-09

文章信息/Info

Title:
Measurement and Identification of Industrial Competitive AdvantageBased on TML Model―Taking the Fuel Cell Industry as an Example
作者:
杨 武 孙世强 许红丹
北京科技大学经济管理学院 北京 100083
关键词:
TML 模型产业竞争优势增长率循环指数合成核心专利核心技术德尔菲法变异系数法
摘要:
[目的/ 意义]依据专利数据系统,通过构建指标体系对产业竞争优势进行测度,能够更加全面综合客观地评价产业竞争优势,进一步丰富产业竞争优势的测度与识别方法。[方法/ 过程]基于TML 模型,通过德尔菲法与变异系数法确定指标权重,采用增长率循环指数合成方法构建产业竞争优势评价指数,并对燃料电池专利技术进行识别与分类。[结果/ 结论]中国与日本的燃料电池产业竞争优势指数总体上呈现下降趋势,而中国的法律优势指数则具有增长态势。美国与德国的产业竞争优势指数近几年呈现上升趋势,其中美国的市场优势指数增长较为明显,德国的法律优势指数增长较快。同时,识别出的9 件核心技术中,前3 件均为美国持有,后6 件为中国持有,以企业为主,申请年份集中在2012 年、2015 年以及2016 年,技术领域主要集中在C09K5C(高导热硅胶复合材料及其制备)、G06Q10(数据处理系统或方法)以及H01M8(化学能转变为电能的方法或装置) 中,说明目前此三项核心技术属于燃料电池领域的前沿技术。
更新日期/Last Update: 1900-01-01