[目的/ 意义] 研究突发事件网络信息分享行为的影响因素,把握用户信息分享的内在动机与影响机制,能够为政府部门有效引导舆情、化解危机提供科学的决策依据。[方法/ 过程]提出基于动机认知理论的突发事件网络信息分享行为理论模型,运用结构方程模型等研究方法进行实证分析。[结果/ 结论]信息有用性、时间紧迫性、信息价值认知、社交圈群认同、紧急规范压力、群际情绪感染、应急分享经验、应急资源易获、应急意识控制、分享态度等构成了突发事件网络信息分享行为的影响因素,分享态度在动机表现向信息分享意向转化过程中起中介作用。