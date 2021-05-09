[1]熊 励 郭慧梅.基于动机认知理论的突发事件网络信息分享行为影响因素研究*[J].情报杂志,2021,40(05):125.
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基于动机认知理论的突发事件网络信息分享行为影响因素研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年05期
页码:
125
栏目:
出版日期:
2021-05-09

文章信息/Info

Title:
Research on Influencing Factors of Network Information Sharing Behavior ofEmergencies Based on Cognitive Theory of Motivation
作者:
熊 励1 郭慧梅12
1. 上海大学管理学院 上海 200444; 2. 上海大学党政办公室 上海 200444
关键词:
突发事件信息分享行为群际情绪动机认知理论影响因素
摘要:
[目的/ 意义] 研究突发事件网络信息分享行为的影响因素,把握用户信息分享的内在动机与影响机制,能够为政府部门有效引导舆情、化解危机提供科学的决策依据。[方法/ 过程]提出基于动机认知理论的突发事件网络信息分享行为理论模型,运用结构方程模型等研究方法进行实证分析。[结果/ 结论]信息有用性、时间紧迫性、信息价值认知、社交圈群认同、紧急规范压力、群际情绪感染、应急分享经验、应急资源易获、应急意识控制、分享态度等构成了突发事件网络信息分享行为的影响因素,分享态度在动机表现向信息分享意向转化过程中起中介作用。
更新日期/Last Update: 1900-01-01