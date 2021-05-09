[1]魏瑞斌.基于论文提及的科学软件在国内图书情报学领域的应用现状分析*[J].情报杂志,2021,40(05):165.
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基于论文提及的科学软件在国内图书情报学领域的应用现状分析*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年05期
页码:
165
栏目:
出版日期:
2021-05-09

文章信息/Info

Title:
Analysis of the Application Status of Scientific Software Mentioned in the Paperin the Field of Library and Information Science in China
作者:
魏瑞斌
安徽财经大学管理科学与工程学院 蚌埠 233030
关键词:
科学软件学术期刊图书情报学社会网络分析
摘要:
[目的/ 意义]科学软件在国内图书情报学领域的应用越来越广泛,它的学术价值也得到了研究者的认可。通过本研究,为研究者学习和选择科学软件提供参考。[方法/ 过程] 以中国知网期刊全文数据库为数据源,利用全文检索方法检索到20 种科学软件在20 种学术期刊的论文中提及次数,利用文献计量学和社会网络分析方法对数据进行处理和分析。[结果/ 结论]20 种软件在国内图书情报学学术期刊上提及的次数呈现为一个不断上升的趋势;不同的学术期刊在科学软件提及方面存在较大的差异;不同的科学软件由于其功能的差异,在国内图书情报学研究者提及和使用方面也存在明显的区别。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01