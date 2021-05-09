[目的/ 意义] 将智库能力作为构建智库评价体系的新视角与新方式,既契合我国智库运行过程及其所处的现实环境,又能促进新型智库资源的优化配置,也有助于推动智库综合实力的提升。[ 方法/ 过程] 采用文献研究、案例分析的方法,厘清智库影响力及智库能力等相关概念的内涵,探讨影响力视角下智库评价工作的若干困境,进而主张从能力视角出发构建智库评价的新体系。[结果/ 结论] 智库评估的焦点在于寻求更为完善、合理的评价方式,应而须由当前的重视智库影响力转变至侧重于智库能力,以对新型智库建设及其长远发展产生引领作用。构建符合我国新型智库建设实际的评价体系,尝试从智库产品生产及组织运行流程的角度构建智库指标体系,包括研判选题、数据处理、成果产出、成果传播转化四大指标。