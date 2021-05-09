[1]任 恒.从智库影响力到智库能力:智库评价体系的视角转换与方式创新研究*[J].情报杂志,2021,40(05):178.
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从智库影响力到智库能力:智库评价体系的视角转换与方式创新研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年05期
- 页码:
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178
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-05-09
文章信息/Info
- Title:
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From Think-tank Influence to Think-tank Capacity: The Perspective Conversion andApproach Innovation of Think-tank Evaluation System
- 作者:
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任 恒
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深圳大学社会科学学院 深圳 518060
- 关键词:
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智库影响力; 智库能力; 评价指标; 评价体系; 智库排名
- 摘要:
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[目的/ 意义] 将智库能力作为构建智库评价体系的新视角与新方式,既契合我国智库运行过程及其所处的现实环境,又能促进新型智库资源的优化配置,也有助于推动智库综合实力的提升。[ 方法/ 过程] 采用文献研究、案例分析的方法,厘清智库影响力及智库能力等相关概念的内涵,探讨影响力视角下智库评价工作的若干困境,进而主张从能力视角出发构建智库评价的新体系。[结果/ 结论] 智库评估的焦点在于寻求更为完善、合理的评价方式,应而须由当前的重视智库影响力转变至侧重于智库能力,以对新型智库建设及其长远发展产生引领作用。构建符合我国新型智库建设实际的评价体系,尝试从智库产品生产及组织运行流程的角度构建智库指标体系,包括研判选题、数据处理、成果产出、成果传播转化四大指标。
更新日期/Last Update:
1900-01-01