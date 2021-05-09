[目的/ 意义]技术标准竞争已经成为全球新兴技术产业竞争的制高点,在移动通信产业尤为如此,各国争相进行5G 技术标准布局。通过标准演化分析不仅有利于明晰移动通信产业发展轨迹,而且对于中国获得竞争优势具有重要意义。[方法/ 过程]从技术标准生命周期视角出发,运用成长曲线定量化地描述了3G、4G 及5G 技术标准生命周期的具体特征,进而探究移动通信产业技术标准演化路径。[结果/ 结论] 研究表明:技术标准推动并引领下一代技术的发展,新一代技术标准的萌芽产生于上一代技术标准的成熟期或成长期;市场需求的动态变化将驱动技术标准的迭代;技术标准竞争主体由大企业主导到技术标准联盟推动再到国家战略协同。研究结论丰富了技术标准演化发展历程,以期为中国移动通信产业在5G 及6G 技术标准竞争中获得主导权提供理论参考。