[目的/ 意义]在智慧图书馆时代,情报语言出现新变化。情报检索应密切结合语境分析,才能提高情报语言的编制质量,从而提高智慧服务的精准度。[方法/ 过程]提出观点,分类论证,阐述语言语境、科技语境、网络语境、社会语境、文化语境等5 种语境下情报语言的精准化、专业化、多元化、智慧化、交融化等发展趋势。[结果/ 结论] 研究认为,情报语言不仅是特定语境下各种符号、媒介的结构模式,而且是特定语境下情报人员进行情报活动、精准提供智慧服务的检索工具。