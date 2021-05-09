[1]秦殿启.论智慧图书馆时代情报语言的发展趋势*[J].情报杂志,2021,40(05):100.
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论智慧图书馆时代情报语言的发展趋势*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年05期
- 页码:
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100
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-05-09
文章信息/Info
- Title:
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On Development Trends of Intelligence Language in Smart Library Era
- 作者:
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秦殿启
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盐城工学院图书馆 盐城 224051
- 关键词:
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语境; 智慧图书馆时代; 情报语言; 情报检索
- 摘要:
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[目的/ 意义]在智慧图书馆时代,情报语言出现新变化。情报检索应密切结合语境分析,才能提高情报语言的编制质量,从而提高智慧服务的精准度。[方法/ 过程]提出观点,分类论证,阐述语言语境、科技语境、网络语境、社会语境、文化语境等5 种语境下情报语言的精准化、专业化、多元化、智慧化、交融化等发展趋势。[结果/ 结论] 研究认为,情报语言不仅是特定语境下各种符号、媒介的结构模式,而且是特定语境下情报人员进行情报活动、精准提供智慧服务的检索工具。
更新日期/Last Update:
1900-01-01