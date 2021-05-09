[1]秦殿启.论智慧图书馆时代情报语言的发展趋势*[J].情报杂志,2021,40(05):100.
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论智慧图书馆时代情报语言的发展趋势*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年05期
页码:
100
栏目:
出版日期:
2021-05-09

文章信息/Info

Title:
On Development Trends of Intelligence Language in Smart Library Era
作者:
秦殿启
盐城工学院图书馆 盐城 224051
关键词:
语境智慧图书馆时代情报语言情报检索
摘要:
[目的/ 意义]在智慧图书馆时代,情报语言出现新变化。情报检索应密切结合语境分析,才能提高情报语言的编制质量,从而提高智慧服务的精准度。[方法/ 过程]提出观点,分类论证,阐述语言语境、科技语境、网络语境、社会语境、文化语境等5 种语境下情报语言的精准化、专业化、多元化、智慧化、交融化等发展趋势。[结果/ 结论] 研究认为,情报语言不仅是特定语境下各种符号、媒介的结构模式,而且是特定语境下情报人员进行情报活动、精准提供智慧服务的检索工具。
更新日期/Last Update: 1900-01-01