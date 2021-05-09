[1]祁 凯 黎冰雪 杨 志.基于平台推荐机制和有界信任影响的网络群体观点演化研究*[J].情报杂志,2021,40(05):132.
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基于平台推荐机制和有界信任影响的网络群体观点演化研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年05期
- 页码:
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132
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-05-09
文章信息/Info
- Title:
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Evolution of Network Group Views Based on Platform RecommendationMechanisms and Bounded Trust Influences
- 作者:
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祁 凯1 黎冰雪1 杨 志2
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1. 哈尔滨师范大学管理学院 哈尔滨 150025;2. 哈尔滨工程大学经济管理学院 哈尔滨 150001
- 关键词:
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DW 模型; 群体观点演化; 网络舆情; 推荐机制; 信息茧房
- 摘要:
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[目的/ 意义]基于现实背景扩展了Deffuant-Weisbuch (DW)模型,并对网络媒体平台中群体观点演化规律进行了系统研究,这对开发舆情预警系统以及完善舆情导控政策都具有一定的理论价值和社会实践意义。[ 方法/过程]在是否存在智能推荐机制的信息推送机制的基础上,考虑平台影响力、话题类型等因素,运用仿真实验分析了不同参数对群体观点演化过程的影响。[结果/ 结论]平台影响力和智能推荐机制都会影响网络群体观点的收敛速率;在无智能推荐机制情景下,对于敏感程度不同的话题,其网络群体观点分裂程度依旧具有显著差异。
更新日期/Last Update:
1900-01-01