[目的/ 意义]基于现实背景扩展了Deffuant-Weisbuch (DW)模型,并对网络媒体平台中群体观点演化规律进行了系统研究,这对开发舆情预警系统以及完善舆情导控政策都具有一定的理论价值和社会实践意义。[ 方法/过程]在是否存在智能推荐机制的信息推送机制的基础上,考虑平台影响力、话题类型等因素,运用仿真实验分析了不同参数对群体观点演化过程的影响。[结果/ 结论]平台影响力和智能推荐机制都会影响网络群体观点的收敛速率;在无智能推荐机制情景下,对于敏感程度不同的话题,其网络群体观点分裂程度依旧具有显著差异。