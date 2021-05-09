[目的/ 意义] 针对运用主路径绘制技术发展轨迹存在一定的局限性,提出一种克服主路径中引文滞后性的方法,有助于研发人员及早识别最新的技术,准确把握创新机会。[ 方法/ 过程] 首先,构建专利引文网络,借助Gir鄄van-Newman 算法进行社区划分,提取自然排序前三的社区;其次,运用SPC 算法分别对每个社区进行链路加权并提取加权网络中的全局主路径;最后,将搜集的近期专利和论文利用Python 通过LDA 主题模型获得的概率值并结合专家意见链接到基于专利的主路径上,进而克服引文滞后问题。[结果/ 结论]将该方法应用到肿瘤免疫治疗技术领域,通过建立专利与论文之间的联系,发现该方法能够克服主路径引文滞后导致的截断偏差问题,识别出的前沿科技演化脉络能够很好地表征肿瘤免疫治疗技术的最新进展。