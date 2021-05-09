[目的/ 意义]科技评价改革已经到了关键时期,国家和科学界亟须符合新时代的科学评价体制。该文通过分析国内外科学论文评价研究的发展,以期为科学论文评价,尤其是单篇科学论文的评价方式和方法提供参考。[方法/ 过程]通过对国内外科学论文评价研究的文献调研,厘清科学论文评价的涵义及其与相关概念的关系,归纳总结科学论文评价方式。[结果/ 结论]科学论文评价是科学评价的基础,科学论文评价的本质是评价其给人类社会带来的新知识的来源、过程与结果等;目前以定量和定性评价方式为主,包括基于引用指标、基于使用指标和数据密集型的定量评价,基于同行评议的定性评价研究;评价科学论文应重在评价其创新性、重要性、应用性和表现性,注重科学论文内容的定量与定性相结合的方式。