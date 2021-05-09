[目的/ 意义]通过引入中心词概念,提出一种改进LDA 主题模型,以期在微博热点话题发现中获得更好的话题分布效果。[方法/ 过程]以微博热点数据为研究对象,进行文本表示学习,将基于Bert 和Word2Vec 的模型设为实验组,基于TF-IDF 和BOW 的模型设为对照组,令实验组和对照组分别生成改进LDA 模型和传统LDA 模型。[结果/ 结论]通过对比传统LDA 模型和改进LDA 模型,发现改进方法所生成的LDA 模型在高频词分布集中度上更优于传统方法,在下游任务应用中更适合热点话题生成。