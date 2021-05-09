[1]刘 干 林杰豪 翟雯熠.基于中心词和LDA 的微博热点话题发现研究[J].情报杂志,2021,40(05):143.
点击复制
基于中心词和LDA 的微博热点话题发现研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
40
- 期数:
-
2021年05期
- 页码:
-
143
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2021-05-09
文章信息/Info
- Title:
-
Research on Hot Topics Discovery in Weibo Based on Keywords and LDA
- 作者:
-
刘 干1 林杰豪1 翟雯熠2
-
1. 杭州电子科技大学经济学院 杭州 310018;2. 澳大利亚国立大学商学院 堪培拉 2601
- 关键词:
-
中心词; Bert; 吉布斯抽样; LDA; 微博热点话题
- 摘要:
-
[目的/ 意义]通过引入中心词概念,提出一种改进LDA 主题模型,以期在微博热点话题发现中获得更好的话题分布效果。[方法/ 过程]以微博热点数据为研究对象,进行文本表示学习,将基于Bert 和Word2Vec 的模型设为实验组,基于TF-IDF 和BOW 的模型设为对照组,令实验组和对照组分别生成改进LDA 模型和传统LDA 模型。[结果/ 结论]通过对比传统LDA 模型和改进LDA 模型,发现改进方法所生成的LDA 模型在高频词分布集中度上更优于传统方法,在下游任务应用中更适合热点话题生成。
更新日期/Last Update:
1900-01-01