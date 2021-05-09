[目的/ 意义] 对交叉学科门类下国家安全学的学科定位、交叉学科门类的总体要求以及国家安全学学科建设的要点进行分析,以期助推我国国家安全学的学科建设。[方法/ 过程] 运用文献梳理的方法,通过借鉴交叉学科建设的经验,该文对国家安全学学科建设相关问题进行研究。[结果/ 结论] 长期以来,学界对国家安全学的学科归属和学科性质进行了深入的分析,现阶段在交叉学科门类下设置国家安全学一级学科这一思路指引下,可以明确国家安全学的学科定位在于其是一门设置于交叉学科门类下的带有鲜明综合性等深层次学科性质的新兴学科。而交叉学科门类对国家安全学学科建设的要求也在于其应该坚持学科视角的综合性、研究方法的多元性、建设过程的探索性以及价值目标的突破性等总体要求。同时在国家安全学一级学科的建设过程中,也必须在进一步强化国家安全学学科的宏观战略指引、形成“内部重点建设与外部协同创新相结合”的学科建设格局以及突出国家安全学对经济社会发展的服务职能等方面进一步着力。