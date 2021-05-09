[1]李继萌 吴绍忠.美国情报界新兴技术应用趋势及对中国的启示*―――基于CSIS 报告的分析[J].情报杂志,2021,40(05):34.
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美国情报界新兴技术应用趋势及对中国的启示*―――基于CSIS 报告的分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年05期
页码:
34
栏目:
出版日期:
2021-05-09

文章信息/Info

Title:
Trends in the Application of Emerging Technologies in the American IntelligenceCommunity and Implications for China―Based on the Analysis of CSIS Reports
作者:
李继萌 吴绍忠
中国人民公安大学 北京 100038
关键词:
智库美国情报界新兴技术战略与国际研究中心开源情报
摘要:
[目的/ 意义] 分析美国政策研究型智库―――战略与国际研究中心的CSIS 技术与情报工作组自成立以来发布的4 份研究报告,归纳总结智库视野下美国新兴技术的情报应用现状及发展趋势,以期为我国相关领域的发展提供借鉴参考。[方法/ 过程] 采用内容分析、文献研究等方法,梳理CSIS 技术与情报工作组的人员构成、工作任务和引文来源等情况,以及美国情报界新兴技术应用的现状及趋势,进而提出对我国有益的启示。[结果/ 结论] CSIS 技术与情报工作组认为,当前美国情报界新兴技术应用范围广泛,并且与外国合作伙伴、商业部门和研究界建立了良好的技术合作关系。然而,传统情报文化对技术变革形成阻力。在未来一段时间内将重点关注生物技术、开源情报、STEM 专业人才培养等方面。相关结论对我国情报技术的发展具有重要启示意义。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01