[目的/ 意义] 分析美国政策研究型智库―――战略与国际研究中心的CSIS 技术与情报工作组自成立以来发布的4 份研究报告,归纳总结智库视野下美国新兴技术的情报应用现状及发展趋势,以期为我国相关领域的发展提供借鉴参考。[方法/ 过程] 采用内容分析、文献研究等方法,梳理CSIS 技术与情报工作组的人员构成、工作任务和引文来源等情况,以及美国情报界新兴技术应用的现状及趋势,进而提出对我国有益的启示。[结果/ 结论] CSIS 技术与情报工作组认为,当前美国情报界新兴技术应用范围广泛,并且与外国合作伙伴、商业部门和研究界建立了良好的技术合作关系。然而,传统情报文化对技术变革形成阻力。在未来一段时间内将重点关注生物技术、开源情报、STEM 专业人才培养等方面。相关结论对我国情报技术的发展具有重要启示意义。