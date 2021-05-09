[1]胡 静 舒 予.基于情报分析工具与专家判断对照的情报分析模式研究*―――以石墨烯研究为例[J].情报杂志,2021,40(05):57.
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基于情报分析工具与专家判断对照的情报分析模式研究*―――以石墨烯研究为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年05期
页码:
57
栏目:
出版日期:
2021-05-09

文章信息/Info

Title:
Research on Information Analysis Model Based on the Comparison ofInformation Analysis Tools and Expert Judgment―A Case Study of Graphene
作者:
胡 静 舒 予
四川大学图书馆 成都 610065
关键词:
情报分析分析工具专家判断情报分析模式文献共被引
摘要:
[目的/ 意义]探寻分析工具与专家判断在情报分析中的融合方式,以提升情报分析的准确度和科学性。[方法/ 过程]以石墨烯研究为例,对比情报分析工具分析结果和专家判断之间的差异,并分析形成差异的原因,从而提炼工具与专家在情报分析中的适用特征,构建基于情报分析工具与专家判断对照的情报分析模式。[结果/ 结论]该模式融合了分析工具高效性、客观性、细粒度性等特征和专家内容理解、宏观把控、系统思维等特征,使整体的分析结果更加客观准确。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01