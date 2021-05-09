[目的/ 意义]探寻分析工具与专家判断在情报分析中的融合方式,以提升情报分析的准确度和科学性。[方法/ 过程]以石墨烯研究为例,对比情报分析工具分析结果和专家判断之间的差异,并分析形成差异的原因,从而提炼工具与专家在情报分析中的适用特征,构建基于情报分析工具与专家判断对照的情报分析模式。[结果/ 结论]该模式融合了分析工具高效性、客观性、细粒度性等特征和专家内容理解、宏观把控、系统思维等特征,使整体的分析结果更加客观准确。