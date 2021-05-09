[1]郭媛媛 陆珍珍 王朝友.社会化商务中同伴特征对用户社会化分享意愿的作用机理研究*[J].情报杂志,2021,40(05):201.
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社会化商务中同伴特征对用户社会化分享意愿的作用机理研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年05期
- 页码:
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201
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-05-09
文章信息/Info
- Title:
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The Impact Mechanism of Peer Characteristics on User’s SocialSharing Intention in the Social Commerce Context
- 作者:
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郭媛媛1 陆珍珍1; 2 王朝友3
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1. 大连海事大学航运经济与管理学院 大连 116026;2. 大连海事大学综合交通运输协同创新中心 大连 116026;3. 东北财经大学管理科学与工程学院 大连 116025
- 关键词:
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社会化商务; 同伴特征; 社会支持; 社会化分享意愿; 隐私担忧
- 摘要:
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[目的/ 意义] 用户分享的信息在社会化商务社区中具有重要价值,但目前学术界就同伴特征对社会化分享意愿的影响研究还不充分,为了防止“搭便车”现象的出现,有必要对用户社会化分享意愿的前因进行探究。[ 方法/ 过程] 基于SOR 模型构建了同伴特征、社会支持影响社会化分享意愿的研究模型,以小红书用户为研究对象,通过SPSS 和Smart PLS 对258 份有效问卷进行统计分析。[结果/ 结论]研究发现,同伴的相似性和专业性通过同伴的可信性正向影响用户对信息支持和情感支持的感知;在同伴的相似性、专业性、可信性对用户社会化分享意愿的影响过程中,信息支持起到中介作用,情感支持无中介作用;隐私担忧会削弱情感支持对社会化分享意愿的影响,但不调节信息支持对社会化分享意愿的影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01