[目的/ 意义] 用户分享的信息在社会化商务社区中具有重要价值,但目前学术界就同伴特征对社会化分享意愿的影响研究还不充分,为了防止“搭便车”现象的出现,有必要对用户社会化分享意愿的前因进行探究。[ 方法/ 过程] 基于SOR 模型构建了同伴特征、社会支持影响社会化分享意愿的研究模型,以小红书用户为研究对象,通过SPSS 和Smart PLS 对258 份有效问卷进行统计分析。[结果/ 结论]研究发现,同伴的相似性和专业性通过同伴的可信性正向影响用户对信息支持和情感支持的感知;在同伴的相似性、专业性、可信性对用户社会化分享意愿的影响过程中,信息支持起到中介作用,情感支持无中介作用;隐私担忧会削弱情感支持对社会化分享意愿的影响,但不调节信息支持对社会化分享意愿的影响。