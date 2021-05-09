[1]戴艺晗.数据保护的社会维度―――从美国、欧盟数据监管模式展开[J].情报杂志,2021,40(05):118.
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数据保护的社会维度―――从美国、欧盟数据监管模式展开()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年05期
- 页码:
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118
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-05-09
文章信息/Info
- Title:
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The Social Dimension of Data Protection:From the Perspective of theUnited States and the European Union Data Supervision Model
- 作者:
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戴艺晗
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华东政法大学 上海 201620
- 关键词:
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数据保护; 数据监管模式; 集体利益; 社会利益; 隐私; 美国; 欧盟
- 摘要:
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[目的/ 意义]无论是建立在“通知和选择”基础上的美国分散立法数据监管模式还是建立在“ 个人数据保护”基础上的欧盟统一立法数据监管模式皆围绕保护个人利益而建立,忽略了蕴含在数据处理中的集体和社会利益,目前针对此问题的研究并不多见。[方法/ 过程]在定性研究的基础下,得出数据处理的“副作用”不仅局限于对个人隐私等人权的侵犯,对单个个人数据的处理还可能对集体和社会造成广泛影响。[ 结果/ 结论] 在如今“万物皆互联,无处不计算”的世界,数据监管的设计要超越个人利益,将集体和社会利益考虑在内。
更新日期/Last Update:
1900-01-01