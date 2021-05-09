[目的/ 意义]无论是建立在“通知和选择”基础上的美国分散立法数据监管模式还是建立在“ 个人数据保护”基础上的欧盟统一立法数据监管模式皆围绕保护个人利益而建立,忽略了蕴含在数据处理中的集体和社会利益,目前针对此问题的研究并不多见。[方法/ 过程]在定性研究的基础下,得出数据处理的“副作用”不仅局限于对个人隐私等人权的侵犯,对单个个人数据的处理还可能对集体和社会造成广泛影响。[ 结果/ 结论] 在如今“万物皆互联,无处不计算”的世界,数据监管的设计要超越个人利益,将集体和社会利益考虑在内。