[1]戴艺晗.数据保护的社会维度―――从美国、欧盟数据监管模式展开[J].情报杂志,2021,40(05):118.
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数据保护的社会维度―――从美国、欧盟数据监管模式展开()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年05期
页码:
118
栏目:
出版日期:
2021-05-09

文章信息/Info

Title:
The Social Dimension of Data Protection:From the Perspective of theUnited States and the European Union Data Supervision Model
作者:
戴艺晗
华东政法大学 上海 201620
关键词:
数据保护数据监管模式集体利益社会利益隐私美国欧盟
摘要:
[目的/ 意义]无论是建立在“通知和选择”基础上的美国分散立法数据监管模式还是建立在“ 个人数据保护”基础上的欧盟统一立法数据监管模式皆围绕保护个人利益而建立,忽略了蕴含在数据处理中的集体和社会利益,目前针对此问题的研究并不多见。[方法/ 过程]在定性研究的基础下,得出数据处理的“副作用”不仅局限于对个人隐私等人权的侵犯,对单个个人数据的处理还可能对集体和社会造成广泛影响。[ 结果/ 结论] 在如今“万物皆互联,无处不计算”的世界,数据监管的设计要超越个人利益,将集体和社会利益考虑在内。

相似文献/References:

[1]相丽玲 贾 昆.中外个人数据保护标准研究进展与未来趋势分析*[J].情报杂志,2020,(02):85.
[2]祝 阳 李欣恬.大数据时代个人数据隐私安全保护的一个分析框架*[J].情报杂志,2021,40(01):165.

更新日期/Last Update: 1900-01-01