[1]´ð¿­ÑÞ.¹Û²ìÕßÈÏÖªÓòÖÐµÄÐÅÏ¢¼°ÐÅÏ¢µÄÈÏÖª¹ý³Ì*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2021,40(05):149.
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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

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40
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2021Äê05ÆÚ
Ò³Âë:
149
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2021-05-09

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

Title:
Information and the Cognitive Process of Information withinthe Cognitive Domain of the Observer
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ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]ÍõÕñáÔ.¶Ô±´´ÄÐÅÏ¢¶¨ÒåµÄÕÜÑ§·´Ë¼*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2020,(06):172.
[2]ÚùÌìÆô Úù Ÿj.ÐÅÏ¢¼ÆËãÖ÷ÒåµÄÐÔÖÊ¼°Æä¾ÖÏÞ*[J].Çé±¨ÔÓÖ¾,2020,(12):170.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 1900-01-01