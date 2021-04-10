[1]钟 磊 宋香荣 孙瑞娜.基于LeaderRank 的意见领袖发现模型及其应用*[J].情报杂志,2021,40(04):194.
点击复制

基于LeaderRank 的意见领袖发现模型及其应用*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年04期
页码:
194
栏目:
出版日期:
2021-04-10

文章信息/Info

Title:
Opinion Leader Discovery Model Based on LeaderRank and Its Application
作者:
钟 磊12 宋香荣2 孙瑞娜1
1. 新疆财经大学信息管理学院 乌鲁木齐 830012;2. 新疆财经大学统计与数据科学学院 乌鲁木齐 830012
关键词:
网络社区意见领袖BP 神经网络LeaderRank连接强度识别率
摘要:
[目的/ 意义]随着网络和社交媒体的发展,网络“意见领袖”在网络社区的信息传播和交流中发挥着越来越重要的作用,在社会生活的各个方面对网络民意产生巨大的影响。因此,识别网络“意见领袖”,掌握其特征和规律成为了网络信息传播研究的重要方面。[方法/ 过程]在PageRank 思想的基础上,利用文本的TF-IDF 计算网络社区用户节点的连接强度,以此改进PageRank 算法,提出一种LeaderRank 方法用来评价网络社区用户节点的重要度,并结合其他指标及BP 神经网络进行“意见领袖”的发现实验以及进一步的数据挖掘工作。[ 结果/ 结论] 实验结果表明,该方法相较于神经网络具有更高的识别率,该方法可以灵活配合其他指标和方法使用,具有更好的适用性、扩展性和稳定性。

相似文献/References:

[1]周子恒 彭 程.“ 意见领袖”参与下的网络集群行为引导机制研究*[J].情报杂志,2019,(10):127.
[2]向安玲 沈 阳.中继人视角下公共政策异构化传播研究*―――以垃圾分类政策为例[J].情报杂志,2021,40(02):131.

更新日期/Last Update: 1900-01-01