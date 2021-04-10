[1]钟 磊 宋香荣 孙瑞娜.基于LeaderRank 的意见领袖发现模型及其应用*[J].情报杂志,2021,40(04):194.
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基于LeaderRank 的意见领袖发现模型及其应用*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年04期
- 页码:
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194
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-04-10
文章信息/Info
- Title:
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Opinion Leader Discovery Model Based on LeaderRank and Its Application
- 作者:
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钟 磊1; 2 宋香荣2 孙瑞娜1
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1. 新疆财经大学信息管理学院 乌鲁木齐 830012;2. 新疆财经大学统计与数据科学学院 乌鲁木齐 830012
- 关键词:
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网络社区; 意见领袖; BP 神经网络; LeaderRank; 连接强度; 识别率
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着网络和社交媒体的发展,网络“意见领袖”在网络社区的信息传播和交流中发挥着越来越重要的作用,在社会生活的各个方面对网络民意产生巨大的影响。因此,识别网络“意见领袖”,掌握其特征和规律成为了网络信息传播研究的重要方面。[方法/ 过程]在PageRank 思想的基础上,利用文本的TF-IDF 计算网络社区用户节点的连接强度,以此改进PageRank 算法,提出一种LeaderRank 方法用来评价网络社区用户节点的重要度,并结合其他指标及BP 神经网络进行“意见领袖”的发现实验以及进一步的数据挖掘工作。[ 结果/ 结论] 实验结果表明,该方法相较于神经网络具有更高的识别率,该方法可以灵活配合其他指标和方法使用,具有更好的适用性、扩展性和稳定性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01