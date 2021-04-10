[目的/ 意义]随着网络和社交媒体的发展,网络“意见领袖”在网络社区的信息传播和交流中发挥着越来越重要的作用,在社会生活的各个方面对网络民意产生巨大的影响。因此,识别网络“意见领袖”,掌握其特征和规律成为了网络信息传播研究的重要方面。[方法/ 过程]在PageRank 思想的基础上,利用文本的TF-IDF 计算网络社区用户节点的连接强度,以此改进PageRank 算法,提出一种LeaderRank 方法用来评价网络社区用户节点的重要度,并结合其他指标及BP 神经网络进行“意见领袖”的发现实验以及进一步的数据挖掘工作。[ 结果/ 结论] 实验结果表明,该方法相较于神经网络具有更高的识别率,该方法可以灵活配合其他指标和方法使用,具有更好的适用性、扩展性和稳定性。