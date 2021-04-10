[目的/ 意义]1975 年5 月12 日,柬埔寨海军在泰国湾扣押了美国商船“马亚克斯号”,时任总统福特领导下的美国政府最终采用武力方式夺回了船只及船员。然而,美国在此次营救行动中的情报工作存在较多失误。研究此次行动中的情报方面的失误,能为改进危机预警与管控中的情报工作提供参考借鉴。[方法/ 过程]该研究利用解密的美国军事及外交档案,系统梳理了美军在“马亚克斯”事件中出现的事前威胁研判与预警、事后意图判断与战略选择、战场情报搜集与分析、情报上报分发等多个失误及其成因。[结果/ 结论] 美国在这次行动中的情报失误启示我们,应当提升战略预警能力,准确预判风险;注重情报的提前储备,有力支持危机决策与行动;优化情报报送分发机制,充分发挥情报价值。