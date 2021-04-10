[目的/ 意义] 为了探索基于情景嵌入与场域依存的突发公共事件信息级联行为影响机制,以实现对突发事件信息进行差异化监控与治理,并可从情景嵌入的视角强化正面信息的传播效果。[方法/ 过程] 以交互情景嵌入、情感情景嵌入与关系情景嵌入为自变量,耦合性启发为中介变量,信息级联为因变量,场域依存性与群体同质性为调节变量构建研究理论模型,通过问卷调查法对相关数据进行采集,采用结构方程及多层模型对数据进行处理和分析。[结果/ 结论]其研究发现:a. 突发公共事件中,交互情景嵌入、情感情景嵌入及关系情景嵌入通过耦合性启发中介作用对信息级联产生显著正向影响;b. 场域依存性在交互情景嵌入、情感情景嵌入及关系情景嵌入对耦合性启发影响路径中的调节效应均显著,群体同质性在耦合性启发对用户信息级联影响路径中具有显著正向调节效应;c. 场域情景嵌入与耦合性启发对信息级联的影响效应,在人口统计学上存在显著性差异。