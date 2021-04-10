[1]徐彤阳 滕 琦.基于深度学习的虚拟学术社区智能问答研究*[J].情报杂志,2021,40(04):163.
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基于深度学习的虚拟学术社区智能问答研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年04期
- 页码:
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163
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-04-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Intelligent Question Answering in Virtual Academic CommunityBased on Deep Learning
- 作者:
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徐彤阳 滕 琦
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山西财经大学信息学院 太原 030006
- 关键词:
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虚拟学术社区; 智能问答; 深度学习; 卷积神经网络
- 摘要:
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[目的/ 意义]作为科研人员知识获取、交流与利用的重要场所,虚拟学术社区资源具有数量多、价值高等特征,探索智能问答服务在社区的理论、方法与应用,对推动学术资源高效检索与利用,促进知识服务创新具有重要意义。[方法/ 过程]梳理虚拟学术社区研究现状与目前知识服务存在的不足,联合双向长短期记忆网络(BiLSTW)、文本相似度等技术作为支撑,基于注意力机制的CNN 的智能问答方式构建学术社区内资源的智能问答模型,增加注意力分支以抽取细粒度特征,提高检索速度,提升科研效率。[结果/ 结论] 智能化技术的应用实现学术资源的深度聚合,实现传统信息交互与智能化新技术的协同发展,提升了学术资源利用率,扩大信息资源共建共享。
更新日期/Last Update:
1900-01-01