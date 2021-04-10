[1]谢琪彬 石 宇.人工智能融入美国情报体系的现状及发展困境分析[J].情报杂志,2021,40(04):5.
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人工智能融入美国情报体系的现状及发展困境分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年04期
页码:
5
栏目:
出版日期:
2021-04-10

文章信息/Info

Title:
An Analysis of Artificial Intelligence Integrating into the U. S. IntelligenceCommunity:The Prospect and Development Dilemma
作者:
谢琪彬 石 宇
国防科技大学国际关系学院 南京 210039
关键词:
人工智能美国情报界开源情报地理空间情报信号情报伦理困境
摘要:
[目的/ 意义] 人工智能是美国情报界正在推动的重要技术之一,无论是学界还是官方都进行了大量的研究和讨论,分析人工智能融入美国情报体系的现状和发展困境,对未来正确运用人工智能、合理有效规避风险有重要的借鉴价值。[方法/ 过程]从美国情报界运用人工智能的相关报告和研究成果出发,探究人工智能在不同情报手段中的运用现状,并分析其融入情报界所面临的问题和挑战。[结果/ 结论]美国情报界对人工智能的研究与运用居于世界前列,不能否认人工智能在情报工作中有较好的应用,但也必须重视其带来的一系列伦理和技术问题。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01