[1]武 琼.韩国人工智能战略的实施路径及发展前景研究[J].情报杂志,2021,40(04):67.
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韩国人工智能战略的实施路径及发展前景研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年04期
页码:
67
栏目:
出版日期:
2021-04-10

文章信息/Info

Title:
Research on the Implementation Path and Development Prospects ofSouth Korea’s Artificial Intelligence Strategy
作者:
武 琼12
1. 南京大学国际关系研究院 南京 210023;2. 南京大学中国南海研究协同创新中心 南京 210093
关键词:
人工智能人工智能战略人才培养韩国
摘要:
[目的/ 意义]作为引领新一轮科技革命、产业变革的战略性技术,发展人工智能是增强综合国力、提升国家竞争力以及保障国家安全的重中之重。考察韩国人工智能战略的背景、路径以及发展前景,为中国人工智能的发展提供借鉴和启示。[方法/ 过程] 采用层次分析法和文献分析法,从国内和国际两个层次分析了韩国人工智能战略的背景、实施路径以及发展前景。[结果/ 结论] 近年来,韩国人工智能发展势头迅猛。中国应充分借鉴其有益的经验做法,加快发展人工智能,让人工智能更好地服务国家、社会以及人民。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01