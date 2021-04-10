[目的/ 意义]作为引领新一轮科技革命、产业变革的战略性技术,发展人工智能是增强综合国力、提升国家竞争力以及保障国家安全的重中之重。考察韩国人工智能战略的背景、路径以及发展前景,为中国人工智能的发展提供借鉴和启示。[方法/ 过程] 采用层次分析法和文献分析法,从国内和国际两个层次分析了韩国人工智能战略的背景、实施路径以及发展前景。[结果/ 结论] 近年来,韩国人工智能发展势头迅猛。中国应充分借鉴其有益的经验做法,加快发展人工智能,让人工智能更好地服务国家、社会以及人民。