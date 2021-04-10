[1]汪衔石.现状、困境及对策:对西印度洋非传统安全的风险评估*[J].情报杂志,2021,40(04):50.
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现状、困境及对策:对西印度洋非传统安全的风险评估*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年04期
- 页码:
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50
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-04-10
文章信息/Info
- Title:
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Current Situation,Difficulties and Counter-measures:Risks Assessmenton Non-traditional Security of Western Indian Ocean
- 作者:
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汪衔石
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国防科技大学 南京 210039
- 关键词:
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区域治理; 非传统安全; 海上安全; 风险评估; 西印度洋
- 摘要:
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[目的/ 意义]风险评估是国家情报工作的重要内容。通过对西印度洋非传统安全展开风险、困境及对策研究,对“21 世纪海上丝绸之路”倡议在该地区推进过程中的风险评估和预警有着十分重要的意义。[ 方法/ 过程] 首先对西印度洋海上非传统安全进行分类,在此基础上对地区非传统安全治理在国家、区域和国际社会三个层面存在的治理困境进行论述,分析其治理动能缺失的原因,最后对中国参与该地区的治理提供路径选择和建议。[ 结果/ 结论]在该地区,中国首先应该建立西印度洋情报研究中心,其次要以现有机制为基础深度参与地区海上治理并发挥主导作用,最后要长期不懈为地区提供护航、维和等区域公共产品。
更新日期/Last Update:
1900-01-01