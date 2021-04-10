[1]孙二林 张为斌 宋 巍.视图辅助情报融合分析方法研究[J].情报杂志,2021,40(04):74.
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视图辅助情报融合分析方法研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年04期
页码:
74
栏目:
出版日期:
2021-04-10

文章信息/Info

Title:
Research on Intelligence Fusion Analysis Method Assisted by Views
作者:
孙二林 张为斌 宋 巍
北京宸瑞科技股份有限公司 北京 100080
关键词:
情报分析情报转化知识转化知识构成项目管理
摘要:
[目的/ 意义]针对情报分析领域中的情报转化理论不够完善、不能有效指导实际项目中信息与情报、人工与机器之间融合和转化的问题,对情报转化理论做了创新发展并在实践中得到了验证。[方法/ 过程]该研究基于情报转化理论、知识资本构成理论、知识价值转化理论提出了情报融合分析方法,把情报分析项目中的小组、人员、工时、操作步骤投射为三维空间中的数据视图、信息视图、情报视图,这样可以可视化地描述情报分析过程,实现信息与情报、人工与机器的有机融合和相互转化。[结果/ 结论]最后以各国安全指数为例演示了这种方法,说明它可以解决复杂情报分析项目的问题,减少工时、提高效率。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01