[1]马溯川 刘雯雯 孙金昊.平战一体视野下俄军情报平台建设分析*[J].情报杂志,2021,40(04):42.
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平战一体视野下俄军情报平台建设分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年04期
- 页码:
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42
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-04-10
文章信息/Info
- Title:
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Analysis on the Construction of Russian Military Intelligence Platformfrom the Perspective of Peace and War
- 作者:
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马溯川1; 2 刘雯雯2; 3 孙金昊4
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1. 西安交通大学人文社会科学学院 西安710049;2. 武警工程大学 西安 710086;3. 西北大学经济管理学院 西安 710127;4. 武警北京总队 北京 102200
- 关键词:
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平战一体; 俄军情报平台; 大数据背景; 安全风险
- 摘要:
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[目的/ 意义]借鉴俄军平战一体情报体系的建设经验,拓展我军情报平台规模,提供力量部署、资源技术和态势研判的综合信息策略,完善危机预警体系和处理机制。[方法/ 过程]通过一手数据资料分析俄军平战一体情报平台理论基础、功能需求、数据运行和实战效果。根据情报平台数据运行范式的特殊性,数据采集后经数据感知层、管理层、活化层处理,从应用层输出数据分析结果。根据俄罗斯国家安全机构的特殊性,情报平台嵌入国家防务指挥中心之中,在处置社会突发安全风险和军事威胁过程中凸显平战一体属性。[结果/ 结论]俄军情报平台已达到理念与技术同步、理论与实践融合、平时与战时无缝对接的信息化高度,为我国情报平台的构建与发展提供了一种连接军队与社会、把握现代化建设与信息时代的全新方案。
更新日期/Last Update:
1900-01-01