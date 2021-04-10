[目的/ 意义]探究学术APP 用户信息交互行为的影响因素,有助于增进其信息交互并实现学术APP 高效运转,为促进学术APP 可持续发展提供参考。[方法/ 过程]首先结合学术APP 特点分析学术APP 信息交互行为的过程,然后通过半结构化访谈获取原始资料,以Straussian 扎根理论方法为指导,通过开放式编码、主轴编码和选择式编码对学术APP 用户信息交互行为影响因素进行归纳分析和关系梳理,分析各项主范畴对用户信息交互行为的内在关联和作用路径。[结果/ 结论]用户信息交互行为受到收益认知、个体因素、平台载体、平台管理与制度规范、社区环境氛围和信息内容的共同影响,其中个体因素方面的个体特征和个体需求是最重要的影响因素;影响因素可进一步解析为用户、信息、平台和环境四个分析维度,根据研究结果向学术APP 设计者、运营者和用户提出增进用户信息交互的针对性策略。