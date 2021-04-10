[1]卢 恒 张向先 吴雅威 张莉曼.基于扎根理论的学术APP 用户信息交互行为影响因素研究*[J].情报杂志,2021,40(04):170.
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基于扎根理论的学术APP 用户信息交互行为影响因素研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年04期
- 页码:
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170
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-04-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Influencing Factors of Academic APP User InformationInteraction Behavior Based on Grounded Theory
- 作者:
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卢 恒 张向先 吴雅威 张莉曼
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吉林大学管理学院 长春 130022
- 关键词:
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学术APP; 信息交互; 用户行为; 扎根理论
- 摘要:
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[目的/ 意义]探究学术APP 用户信息交互行为的影响因素,有助于增进其信息交互并实现学术APP 高效运转,为促进学术APP 可持续发展提供参考。[方法/ 过程]首先结合学术APP 特点分析学术APP 信息交互行为的过程,然后通过半结构化访谈获取原始资料,以Straussian 扎根理论方法为指导,通过开放式编码、主轴编码和选择式编码对学术APP 用户信息交互行为影响因素进行归纳分析和关系梳理,分析各项主范畴对用户信息交互行为的内在关联和作用路径。[结果/ 结论]用户信息交互行为受到收益认知、个体因素、平台载体、平台管理与制度规范、社区环境氛围和信息内容的共同影响,其中个体因素方面的个体特征和个体需求是最重要的影响因素;影响因素可进一步解析为用户、信息、平台和环境四个分析维度,根据研究结果向学术APP 设计者、运营者和用户提出增进用户信息交互的针对性策略。
更新日期/Last Update:
1900-01-01