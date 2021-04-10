[目的/ 意义]标准信息在服务国家经济技术发展、应对公共应急突发事件等方面起着不可替代的重要作用。探究标准情报服务的发展和演化路径是提升标准情报服务的基础。[ 方法/ 过程] 运用系统性文献综述的方法对219 篇文献从服务机构、服务对象、服务内容、技术手段和服务模式五个方面分析其演化路径。运用VOSviewer 以可视化知识图谱的方式呈现了我国标准情报服务研究热点的演化图。[结果/ 结论]研究发现:我国标准情报服务经历了起步阶段、探索阶段、成长阶段、成熟阶段和变革阶段的发展,服务机构、服务对象、服务内容、技术手段和服务模式都经历了深刻变革,与我国科技情报事业发展规律基本相一致。