[目的/ 意义]网络时代,网络空间已成为世界各国权力角逐的新战场。对美国网络安全战略体制进行分析研判,希望为我国制定应对措施提出针对性建议。[方法/ 过程] 该文利用历史分析法和文献分析法,从奥巴马和特朗普两届政府时期的网络安全体制入手,针对网络安全战略、作战体系、经费投入等方面展开分析,并对拜登时代的战略走向及对我国的影响进行预判。[结果/ 结论]研究表明,美国政府的网络安全战略值得我国借鉴,同时针对拜登时代新的风险和挑战我国应积极做好应对。