[1]廖蓓蓓 邢 松.美国网络安全体制研究及拜登时代对华战略分析研判[J].情报杂志,2021,40(04):21.
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美国网络安全体制研究及拜登时代对华战略分析研判()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年04期
页码:
21
栏目:
出版日期:
2021-04-10

文章信息/Info

Title:
Research on the U. S. Cyber Security System and Analysis ofStrategy Towards China in Biden Era
作者:
廖蓓蓓1 邢 松2
1. 国家计算机网络应急技术处理协调中心山东分中心 济南 250002;2. 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 青岛 266071
关键词:
网络安全战略分析奥巴马特朗普拜登时代对华战略
摘要:
[目的/ 意义]网络时代,网络空间已成为世界各国权力角逐的新战场。对美国网络安全战略体制进行分析研判,希望为我国制定应对措施提出针对性建议。[方法/ 过程] 该文利用历史分析法和文献分析法,从奥巴马和特朗普两届政府时期的网络安全体制入手,针对网络安全战略、作战体系、经费投入等方面展开分析,并对拜登时代的战略走向及对我国的影响进行预判。[结果/ 结论]研究表明,美国政府的网络安全战略值得我国借鉴,同时针对拜登时代新的风险和挑战我国应积极做好应对。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01