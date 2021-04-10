[1]李晓娣 原 媛 黄鲁成.政策工具视角下我国养老产业政策量化研究*[J].情报杂志,2021,40(04):147.
点击复制

政策工具视角下我国养老产业政策量化研究*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年04期
页码:
147
栏目:
出版日期:
2021-04-10

文章信息/Info

Title:
Quantitative Research on China’s Elderly Care Industry Policyfrom the Perspective of Policy Tools
作者:
李晓娣1 原 媛1 黄鲁成12
1. 哈尔滨工程大学经济管理学院 哈尔滨 150001;(2. 北京工业大学经济与管理学院 北京 100124
关键词:
政策工具养老产业内容分析法词云图政策文本
摘要:
[目的/ 意义]优化调配养老产业政策的整体布局,有效提升产业发展的治理成效,对于推进我国经济高质量发展具有重要意义。[方法/ 过程]基于政策工具―――养老模式参与主体―――创新价值链的三维分析框架,采用内容分析法和词云图对我国2011-2020 年中央层面出台的养老产业政策进行纵向和横向的量化分析。[结果/ 结论] 研究发现,促进养老产业发展的政策工具呈现偏供给型轻需求型、养老模式参与主体中政策分布不均衡、创新价值链维度养老产业发展尚未成熟的发展状况,进而提出优化调配政策工具、发挥各参与主体作用价值、保障养老产业创新价值链合理化进程的对策建议。
更新日期/Last Update: 1900-01-01