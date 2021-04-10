相似文献/References:
[1]王国华 李文娟.政策工具视角下我国网络媒体政策分析―――基于2000-2018 年的国家政策文本[J].情报杂志,2019,(09):90.
[2]汤志伟 雷鸿竹 周 维.中美人工智能产业政策的比较研究*―――基于目标、工具与执行的内容分析[J].情报杂志,2019,(10):73.
[3]黄新平 黄 萃 苏 竣.基于政策工具的我国科技金融发展政策文本量化研究*[J].情报杂志,2020,(01):130.
[4]黄丽娜 黄 璐.中国互联网治理的政策工具:型构、选择与优化*―――基于1994-2017 年互联网政策文本的内容分析[J].情报杂志,2020,(04):90.
[5]毛子骏 梅 宏.政策工具视角下的国内外人工智能政策比较分析*[J].情报杂志,2020,(04):74.
[6]李 明 曹海军.中国央地政府人工智能政策比较研究*―――一个三维分析框架[J].情报杂志,2020,(06):96.
[7]吴 俊 姜尚杨帆 李晓华.我国区域5G 产业政策比较研究*―――基于政策目标、工具和执行的分析[J].情报杂志,2020,(06):104.
[8]谭春辉 谢 荣 刘 倩.政策工具视角下的我国科技评估政策文本量化研究*[J].情报杂志,2020,(10):181.