[目的/ 意义]优化调配养老产业政策的整体布局,有效提升产业发展的治理成效,对于推进我国经济高质量发展具有重要意义。[方法/ 过程]基于政策工具―――养老模式参与主体―――创新价值链的三维分析框架,采用内容分析法和词云图对我国2011-2020 年中央层面出台的养老产业政策进行纵向和横向的量化分析。[结果/ 结论] 研究发现,促进养老产业发展的政策工具呈现偏供给型轻需求型、养老模式参与主体中政策分布不均衡、创新价值链维度养老产业发展尚未成熟的发展状况,进而提出优化调配政策工具、发挥各参与主体作用价值、保障养老产业创新价值链合理化进程的对策建议。