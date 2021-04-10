[1]胡吉明 田沛霖.文本智能计算研究的主题挖掘与演化分析*[J].情报杂志,2021,40(04):139.
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文本智能计算研究的主题挖掘与演化分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年04期
- 页码:
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139
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-04-10
文章信息/Info
- Title:
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Topic Mining and Evolution Analysis of Text Intelligent Computing Research
- 作者:
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胡吉明1; 2 田沛霖1; 2
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1. 武汉大学信息管理学院 武汉 430072;2. 武汉大学信息检索与知识挖掘研究所 武汉 430072
- 关键词:
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文本智能计算; 复杂网络分析; 主题结构; 演化态势
- 摘要:
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[目的/ 意义]文本智能计算是近年来的新兴交叉学科,揭示其研究动态对情报学研究有重要意义。[ 方法/过程]从关键词共现网络的视角,以WOS 核心合集中的文献为分析样本,借助复杂网络计算、社区划分以及可视化等技术手段,揭示了文本智能计算研究的主题结构和演化脉络,并总结归纳了其发展态势。[结果/ 结论] 当前文本智能计算研究的结构趋于稳定,各子领域关联性较强。研究当前主要分为5 个子领域,人工智能、数据挖掘是当前的领域研究热点,文本分析领域将有所突破,并成为新的研究重心。
更新日期/Last Update:
1900-01-01