[目的/ 意义]文本智能计算是近年来的新兴交叉学科,揭示其研究动态对情报学研究有重要意义。[ 方法/过程]从关键词共现网络的视角,以WOS 核心合集中的文献为分析样本,借助复杂网络计算、社区划分以及可视化等技术手段,揭示了文本智能计算研究的主题结构和演化脉络,并总结归纳了其发展态势。[结果/ 结论] 当前文本智能计算研究的结构趋于稳定,各子领域关联性较强。研究当前主要分为5 个子领域,人工智能、数据挖掘是当前的领域研究热点,文本分析领域将有所突破,并成为新的研究重心。