[1]胡 荟 杨飞帆.美国国家侦察办公室建设发展的主要特点与挑战*[J].情报杂志,2021,40(04):27.
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美国国家侦察办公室建设发展的主要特点与挑战*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年04期
- 页码:
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27
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-04-10
文章信息/Info
- Title:
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The Main Characteristics and Challenges of the Construction and Development ofNational Reconnaissance Office
- 作者:
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胡 荟 杨飞帆
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战略支援部队信息工程大学 洛阳 471003
- 关键词:
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国家侦察办公室; 航天侦察; 美国情报机构; 文献分析法
- 摘要:
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[目的/ 意义]美国国家侦察办公室是美国航天侦察力量的重要支柱,因其长期处于保密状态,导致学术界相关研究成果较少,通过对其深入研究,可对我国航天侦察力量建设提出有针对性的启示。[方法/ 过程] 采用文献分析法和归纳法, 梳理其历史发展脉络,归纳分析其建设发展的主要特点与挑战。[结果/ 结论]在我国航天侦察力量建设规划中,决策层应推进航天侦察力量的一体化建设,相关机构部门应聚焦关键技术的突破创新,院校应建立完善的人才培养体系,三者合力推动我国航天侦察力量蓬勃发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01