[1]胡 荟 杨飞帆.美国国家侦察办公室建设发展的主要特点与挑战*[J].情报杂志,2021,40(04):27.
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美国国家侦察办公室建设发展的主要特点与挑战*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年04期
页码:
27
栏目:
出版日期:
2021-04-10

文章信息/Info

Title:
The Main Characteristics and Challenges of the Construction and Development ofNational Reconnaissance Office
作者:
胡 荟 杨飞帆
战略支援部队信息工程大学 洛阳 471003
关键词:
国家侦察办公室航天侦察美国情报机构文献分析法
摘要:
[目的/ 意义]美国国家侦察办公室是美国航天侦察力量的重要支柱,因其长期处于保密状态,导致学术界相关研究成果较少,通过对其深入研究,可对我国航天侦察力量建设提出有针对性的启示。[方法/ 过程] 采用文献分析法和归纳法, 梳理其历史发展脉络,归纳分析其建设发展的主要特点与挑战。[结果/ 结论]在我国航天侦察力量建设规划中,决策层应推进航天侦察力量的一体化建设,相关机构部门应聚焦关键技术的突破创新,院校应建立完善的人才培养体系,三者合力推动我国航天侦察力量蓬勃发展。
更新日期/Last Update: 1900-01-01