[目的/ 意义]美国国家侦察办公室是美国航天侦察力量的重要支柱,因其长期处于保密状态,导致学术界相关研究成果较少,通过对其深入研究,可对我国航天侦察力量建设提出有针对性的启示。[方法/ 过程] 采用文献分析法和归纳法, 梳理其历史发展脉络,归纳分析其建设发展的主要特点与挑战。[结果/ 结论]在我国航天侦察力量建设规划中,决策层应推进航天侦察力量的一体化建设,相关机构部门应聚焦关键技术的突破创新,院校应建立完善的人才培养体系,三者合力推动我国航天侦察力量蓬勃发展。